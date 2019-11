Arranjos sustentáveis

Luiza Lopes criou o Ateliê Botânica por uma necessidade pessoal em desacelerar da frenética rotina que levava como arquiteta e ficar mais perto da natureza. “Trabalhamos de forma artesanal e queremos resgatar o feito a mão, valorizando a criatividade”, explica a designer floral. As prática sustentáveis do negócio vão desde escolhas responsáveis, “elegemos as flores mais frescas disponíveis no dia”, até o uso de sacos biodegradáveis. “Acreditamos que as pequenas práticas ecológicas podem fazer grandes diferenças.”