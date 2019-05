Arraial da Cidade vai homenagear a cultura nordestina

Iquinho Facchini e Tatiana Monteiro de Barros se preparam para mais uma edição do Arraial da Cidade, que este ano vai homenagear a cultura nordestina. “Esperamos receber 35 mil visitantes entre os dias 1 e 2 de junho no Jockey Club”, comenta Iquinho. “A grande novidade é a exposição de Cordel que estamos organizando. Convidamos 10 artistas jovens e renomados, como Claudio Tozzi, para criar vinte obras inspiradas nesse patrimônio cultural nacional”, conta Tati. Depois da festa, as obras ficarão expostas na Unibes Cultural por um mês até serem doadas para um museu. “A proposta do projeto possui cunho social já que 100% da renda obtida com as brincadeiras será revertida à Liga Solidária”, lembra a empresária.