Arquitetas e publicitária criam marca infantil que alia design a experiência lúdica

As arquitetas Fabiana Wenk, Joana Góes e Rafaela Gama se uniram à publicitária Camila Grimaldi para criar a marca de mobiliário infantil Kinder Design. “Nosso objetivo é aliar design diferenciado a experiência lúdica na decoração de ambientes infantis”, explica Joana. O carro-chefe da marca são os banquinhos em formato de animais – ovelhinhas, elefantinhos, gatinhos e cachorrinhos, entre outros – feitos em madeira e crochê, além de mesas e cadeiras em formato de coração e outras figuras que agradam os pequenos. “Nossos móveis são fabricados com pinus de reflorestamento, deixando os produtos sustentáveis.” Os objetos podem ser encontrados no Instagram da marca.