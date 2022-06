Arquiteta paulistana assina projeto de bar no Hôtel du Cap-Eden-Roc, na Riviera Francesa

A arquiteta paulistana Patricia Anastaassiadis inaugura nos próximos dias o Eden Roc Lounge, novo bar no rooftop do icônico Hôtel du Cap-Eden-Roc, na Riviera Francesa. Além do bar, Patrícia assina o projeto de outros restaurantes na mesma propriedade.

Para quem não puder curtir o verão europeu esse ano, mais trabalhos da arquiteta podem ser apreciados aqui mesmo em São Paulo. Entre eles, as áreas comum e social do Palácio Tangará.

DRINK. Chay Suede entrou definitivamente para o mundo dos coquetéis. Agora, além de consumidor, ele é embaixador da marca de uísque The Singleton e criou um drinque em parceria com o bar The Punch, em SP (lugar que o ator costuma frequentar). O Pirate’s Nail leva Singleton e licor Drambuie. Ele estará à venda no Dia dos Namorados, lá no The Punch.

CAFÉ. Entre os dias 24 e 26 de junho as cafeterias mais disputadas da capital paulista e marcas do segmento do café e gastronomia marcarão presença no maior festival de café especial da cidade. O São Paulo Coffee Festival pretende atrair nove mil visitantes.

ALDEIA. A Boa Foundation, organização que trabalha com povos indígenas, lança neste domingo a campanha Mil Aldeias, que tem o objetivo de arrecadar fundos para financiamento de projetos voltados para a proteção dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

TEATRO. Com o centenário de Jorge Andrade neste ano, a Cia Triptal, de André Garolli, fará a adaptação de Pedreira das Almas agora no segundo semestre de 2022.