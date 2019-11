Armário criativo

A Unlimited Denim, segunda linha da Lado Basic, marca da diretora criativa Bi Rivetti, chega ao mercado com visão e proposta sustentável e colaborativa. “A linha é composta por peças originais, produção consciente e com os melhores tecidos em uma cadeia produtiva cheia de respeito e responsabilidade”, comenta Bi, que usou seus mais de 20 anos de experiência no universo da confecção para diminuir o fluxo de desperdício na fabricação da nova marca. “Penso em um guarda roupas mais criativo, inteligente e versátil para a mulher que busca um olhar atual.”