Anitta e Marisa Monte vão se apresentar durante a Copa do Mundo no Ibirapuera

Grandes artistas vão se apresentar durante a Copa do Mundo, em frente ao auditório do Parque do Ibirapuera, onde será montada uma arena para shows. A programação conta com nomes como Marisa Monte, Seu Jorge, e Racionais. Nos jogos do Brasil serão três atrações por dia, antes e depois da transmissão das partidas, em telões espalhados pela área de 33 mil m². “A gente tentou criar um projeto como um festival, são várias frentes. A torcida do Brasil, o Movimento Verde e Amarelo, vai estar lá com 50 a 100 membros puxando a galera com tambor, batuque e bandeirão no meio do público”, conta Gui Teixeira, do grupo UmaUma, um dos organizadores da Arena Brasileira.

No dia 24 de novembro, haverá o primeiro jogo da seleção (Brasil x Sérvia) com shows de Dennis DJ, L7nnon e Wesley Safadão. Anitta vai tocar na terceira partida do Brasil na primeira fase, no dia 2 de dezembro (Brasil x Camarões), quando se apresenta também Alok. Além disso, Teixeira promete ações ecológicas, como a coleta de bitucas de cigarro para reciclagem. Um painel do Greenpeace (realidade virtual 360º) com informações sobre desmatamento na Amazônia também incrementa o local. O cardápio de experiências conta ainda com pontos para competições de chute ao alvo, pebolim, pintura facial e “futmesa”. Por enquanto, os ingressos custam de R$ 100 a R$240 por dia para quem doar 1 kg de alimento no sistema “meia solidária” ou estudante.

Justiça paralisa obra bilionária na Rebouças

A juíza Juliana Forster Fulfaro, da 1ª Vara de Registros Públicos de SP, determinou que a matrícula de um empreendimento bilionário, previsto para subir na região das avenidas Paulista e Rebouças, seja bloqueada. A decisão paralisa a obra da construtora REM, do empresário Renato Mauro, que já comercializou 70% das unidades do empreendimento para a Brookfield por cerca de R$ 700 milhões. Os herdeiros alegam que a ação de usucapião que originou a venda do terreno é nula. A multa caso haja descumprimento da paralisação é de R $10 mil ao dia.

BLOCO DE NOTAS

MISSA. Na próxima sexta-feira, a Academia Paulista de Letras irá celebrar uma missa de sétimo dia em homenagem ao Jô Soares – na Capela do Sion, celebrada por Dom Fernando Antônio Figueiredo, também acadêmico.

JAPAN HOUSE. Para comemorar a itinerância pelo Brasil da exposição Japonésia, do fotógrafo Naoki Ishikawa, a Japan House São Paulo promove no dia 30 de agosto, um jantar especial com menu criado pelos chefs Telma Shiraishi, Alberto Landgraf, Thiago Castanho e André Saburó.

BOLSAS. Diversas instituições particulares de ensino básico estão com inscrições abertas para processos seletivos que garantem bolsas de estudos, como o Albert Sabin, Vital Brazil, Stockler, Anglo, Poliedro e Etapa.

LANÇAMENTO. O jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, lança hoje o livro 5 Estrelas – A Conquista do Penta (Ed. Letras do Brasil) na recém-inaugurada Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi – a partir das 19h. A obra trata dos 20 anos da conquista. Essa é a primeira noite de autógrafos na nova livraria.