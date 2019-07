Área preservada da Juréia é invadida e fiscalização falha

Direto da fonte

Mais uma vez, entra em campo tentativa de “reforma agrária” na Juréia – área mais preservada de todo o litoral paulista. Segundo contou à coluna ontem o consultor Fabio Feldmann, três casas foram construídas no Rio Verde “sem ninguém perceber”. Isto seria uma mostra, no ver do também ambientalista, da “precária fiscalização” do Estado.

Afinal, para se construir é necessário montar uma logística de vai e vem de materiais nada invisíveis.

Da fonte 2

A Fundação Florestal decidiu tomar providências e usou seu poder de polícia para demolir. Entretanto, a Polícia Ambiental acabou fazendo “corpo mole” e a terceira edificação permanece de pé.

Desconfia-se, na região, do desejo de promoção de um certo capitão que estaria evitando tensões extras.

Da fonte 3

Pelo outro lado, alega-se que os ocupantes são tradicionais e teriam direitos de ali permanecer. “Eles não preenchem os requisitos básicos”, avalia Feldman. “A persistir tal situação, não restará nenhum fragmento de Mata Atlântica intacto.”

Coisa de dono

Não foi necessário cumprir o período de exclusividade assinado por 90 dias, iniciado no fim de maio, para que BRF e Marfrig chegassem à conclusão de que não adiantaria prosseguir com as conversas.

Marcos Molina, controlador da Marfrig, entrou e saiu da negociação, exigindo a administração da nova empresa. Estaria, inclusive, disposto a comprar outros 3% de participação acionária para se equiparar aos fundos de pensão e comandar.

Dono 2

O conselho da BRF não teria concordado.

Estrela sobe

O BR Partners foi o banco brasileiro com maior volume de operações transacionadas no primeiro semestre de 2019, de acordo com o ranking da Bloomberg.

Ovo em pé

A Mantiqueira – produtora de 10% dos ovos no Brasil e dona de 11 milhões de galinhas – lança hoje, no Saint Marché de São Paulo, um ovo a base de… plantas.

Batizado de n.ovo.

Gato em cena

Brasileiro presente na Cour d’honneur des Papes, o mais importante palco do célebre Festival d’Avignon, na França, testemunhou cena inédita anteontem. Alheio ao rigor, um gato invadiu a cena durante a peça Architecture, de Pascal Rambert, e por lá ficou.

Não incomodou os atores nem foi por eles incomodado.

Análise no morro

Vinte moradores do Morro dos Prazeres, no Rio, começaram semana passada a fazer sessões de análise… online. Do outro lado da linha estão, em São Paulo, profissionais da Abrapsico. Tudo em parceria com a ONG Vai na Web, fundada por Aline Fróes – que forma programadores na favela de Santa Teresa.

Malas de dinheiro

Instituto Ethos, Transparência Partidária, o Instituto Não Aceito Corrupção e mais outras sete entidades enviaram ofício a Carolina de Assis Barros, diretora do BC, pedindo… o fim das notas de R$ 100, que frequentemente vão parar em malas de dinheiro.

A resposta foi…evasiva.