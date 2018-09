Ara Vartanian, em parceria com o Portal Ecoera, volta-se para o verde. Seu novo projeto, O Futuro É Brilhante, está focado em práticas socioambientais – e tem lançamento marcado para segunda-feira, no ateliê do joalheiro.

