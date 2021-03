App focado no combate ao desperdício de alimentos é lançado

Daniel Neuman, Luciano Kleiman e Hyung Jun Kim criaram o B4waste – app focado no combate ao desperdício de alimentos. “Vão mais de 8 milhões de toneladas de comida pro lixo todo ano”, soma Neuman. “Por meio do aplicativo, identificamos nos estoques do comércio, os produtos próximos às datas de vencimento. E levamos isso direto para o consumidor, com preços mais acessíveis”, explica. “É um jeito de gerar novas fontes de receita para comerciantes e oferecer produtos de qualidade com mais de 50% de desconto”, complementa Kim. Dengo Chocolates, Carole Crema, Empório Frutaria, Emporium São Paulo, Natural da Terra, Mr. Baker, Santo Grão, Le Manjue, Um.Coffe Co e Ofner já aderiram.