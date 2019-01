App do doutor digital

No dia em que o app Teldoctor começou a funcionar, há sete meses, realizou 50 consultas médicas. Atualmente, porém, são quase mil consultas diárias. De acordo com o CEO da empresa, Marcelo Callegari, a meta é acumular 1 milhão até o fim de 2019. No aplicativo, o paciente responde a perguntas e fala de suas queixas de saúde. As informações geram um prontuário, que é então analisado por um médico da Teldoctor. Ele faz a prescrição, sem que a pessoa tenha saído de casa. Segundo Callegari, a telemedicina ainda é novidade no Brasil. “As pessoas têm dificuldade de entender que um médico a 700 km de distância pode sacar o que está acontecendo com elas”, explica. A empresa, que cobra R$ 69 por consulta, fechou parceria com a rede de farmácias Forte Farma para estimular mais consultas. Quem for a uma loja da rede sem uma receita em mãos será orientado pelo farmacêutico a fazer a consulta online, para conseguir uma prescrição em minutos. A ideia é replicar a parceria com outras redes. O serviço também traz a possibilidade de se abolir a necessidade de passar por um médico só para que ele peça exames: será possível ir direto ao laboratório e visitar o consultório quando os resultados dos exames estiverem em mãos.