Após vereadores se distanciarem de Nunes, PSDB municipal reage

O PSDB municipal se posicionou declarando apoio irrestrito ao prefeito Ricardo Nunes nesta sexta-feira, 11, após a bancada de vereadores anunciar que não garante mais endosso automático aos projetos apresentados pelo emedebista na Câmara Municipal.

Fernando Alfredo, presidente da legenda, minimizou o ato dos parlamentares de afastamento da Prefeitura, revelado pelo Estadão, e garante que 58 diretórios zonais e 70 membros tucanos apoiam o emedebista, que assumiu após a morte de Bruno Covas.

“Só temos oito vereadores hoje na Câmara porque o partido aprovou a coligação, graças a chapa montada na última eleição com o MDB. O Ricardo Nunes vai continuar com o plano de metas e o legado do Bruno. Os vereadores têm que seguir a orientação partidária”, afirmou Alfredo.

A insatisfação dos vereadores envolve nomeações feitas pelo Executivo, sem consultá-los, para cargos públicos, além de outras demandas não atendidas.