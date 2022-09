‘Cuidar da cabeça deve ser acessível’, diz Angélica após superar crises de pânico

Foi da vontade de Angélica em compartilhar conteúdo sobre bem-estar e saúde que nasceu a plataforma Mina. Primeiro como um portal, com colunas sobre o tema, e agora, em sua segunda fase, com uma linha de neurocosméticos. “Estes lançamentos são só o começo. Queremos ser a principal referência em bem-estar no País, com o melhor conteúdo sobre o assunto e, também, com os melhores produtos”, contou a apresentadora a repórter Sofia Patsch, em entrevista por videoconferência.

Com o Mina, Angélica pretende democratizar o mercado de bem-estar no Brasil. “Cuidar da cabeça, do corpo e da alma é algo que pode e deve ser acessível a todos”, disse a apresentadora, que em 2017 sofreu crises do pânico, motivo que a levou a buscar na meditação e ioga sua reconexão. Angélica estará de volta às telas com a série Tarã, que está gravando ao lado de Xuxa para o Disney+, com previsão de estreia para o ano que vem. “Está sendo um barato, estamos nos divertindo muito”, entrega. Confira a entrevista a seguir.

Como nasceu o Mina?

É a concretização de um desejo antigo. O Mina nasceu há seis meses como um portal cheio de conteúdo bacana sobre bem-estar, com colunistas e colaboradoras maravilhosas. Sou fundadora e tenho minha coluna, na qual faço o que sei fazer, que é a parte do audiovisual. Tudo começou em 2017, quando comecei a ter crises de pânico e busquei uma alternativa de tratamento na meditação e na ioga para ter mais qualidade de vida.

Então é algo que veio antes da pandemia?



Brinco que minha quarentena começou dois anos antes da pandemia. Passei por um processo de reconexão através da meditação e da ioga. Dessa minha busca surgiu a vontade de dividir tudo que estava vivenciando. Percebi que só nas redes sociais não seria suficiente, aí surgiu a ideia do portal, um lugar que todos podem acessar, acredito que todo mundo tem o direito de usufruir do bem-estar, claro que uns têm mais facilidade, mas nossa intenção é que o bem-estar seja acessível a todos e existem formas para isso. Cuidar da cabeça, do corpo e da alma é algo que pode e deve ser acessível a todos.

Além do portal, esse ano vão lançar os primeiros produtos Mina, qual a proposta?

Os produtos também fazem parte do meu desejo de democratizar o bem-estar. São neurocosméticos, sempre carrego comigo um spray com algum cheirinho para entrar no clima do ambiente, do momento que estou vivendo. Nossa intenção com os cosméticos é levar a pessoa para um estado de mais calmaria, conexão com ela mesma.

O mercado de bem-estar é relativamente novo no Brasil, quais as dificuldades que encontraram para “democratizar” o tema?



A pandemia ajudou muito a disseminar esse mercado, muita gente começou a procurar ferramentas para não enlouquecer. A realidade do nosso país é difícil, no Brasil as pessoas ainda têm muita dificuldade em parar, que seja cinco minutos para respirar, ou caminhar descalço na areia, todo mundo tá na correria para ganhar a vida e não pode parar, mas se a pessoa começar a olhar mais pra dentro, vai ver que existem formas de ter mais qualidade de vida, mesmo na loucura do dia a dia. Não é frescura, é algo revolucionário, muda vidas, comigo foi assim. Quando você está bem com você, tudo ao seu redor fica bem, a casa, os filhos, tudo caminha.

A Angélica empresária deve ter surgido algumas vezes ao longo da carreira, como é esse lado?



Na época que fazia programa infantil, há uns 25 anos, era a pessoa que mais tinha produto licenciado no Brasil. Tinha de tudo, de chiclete a bota, até a minha pinta na perna era vendida em bancas de jornal (risos). Tenho tudo isso guardado no meu acervo.

Conte sobre a experiência de gravar uma série com a Xuxa para o Disney+.

Está sendo um barato, estamos nos divertindo muito, é uma série que tem um tema muito importante, ela fala sobre nossas florestas, sobre desmatamento.

Quando se especulou sobre o Luciano (Huck) se candidatar à Presidência, chegou a se imaginar como primeira-dama?

Nunca me vi nesse lugar, tanto que não me vi, que não aconteceu, não era o momento e nunca foi uma vontade, um desejo ou um sonho e tão pouco um problema. Estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, é natural que as pessoas procurem uma terceira via, mas para o Luciano também não era uma realidade. Vou dizer o que sempre digo: apoio o Luciano na decisão que ele tomar, sempre.