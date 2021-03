Após ser declarado parcial pelo STF em processo de Lula, Moro participa de live a convite de empresários

Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou Sergio Moro como parcial na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, o grupo Parlatório organizou uma uma live prevista para este domingo, dia 28, com o ex-juiz. Moro falará sobre o tema “Brasil contra a corrupção”, às 18h. O evento é fechado para membros. Participam do grupo no WhatsApp empresários, juristas, banqueiros, médicos renomados e o próprio Moro.

O economista Roberto Gianetti da Fonseca, um dos integrantes do comitê do Parlatório, foi além e criou um manifesto em defesa do combate à corrupção no Brasil e, em apoio a Moro, que já conta com mais de cinco mil signatários. Intitulado Manifesto aos Brasileiros, o texto foi publicado na plataforma change.org.