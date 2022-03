Após ‘Samadhi Road’, irmãos ajudam pessoas pelo autoconhecimento

O filme Samadhi Road já é familiar para o imenso clube dos envolvidos na busca do autoconhecimento. O trabalho de Daniel e Julio Hey – “irmãos Ahimsa”, para os mais próximos – foi coproduzido entre a Café Royal e a portuguesa BRO Cinema – e narra a jornada dos dois pelo mundo, em busca de sabedoria. Na prática, é uma sequência de perguntas universais sobre autoconhecimento e espiritualidade.

Entre os procurados para responder, nomes como Robert Thurman, Agnes Heller, Sonny Rollings, Gilberto Gil. Eleito em 2021 para o prêmio especial de júri no Iluminate Film Festival, no Arizona, EUA, ele foi exibido anteontem em São Paulo.

Daniel e Julio escolheram como missão de vida promover a cultura da não violência, através do autoconhecimento. No embalo do lançamento do filme, Daniel acaba de tirar do papel o Instituto Karuna – “compaixão”, em sânscrito. “Compaixão é a essência do Karuna. É tentar encontrar ações compassivas que promovam saúde mental para diferentes públicos e contextos”, explica Daniel, que é formado em Literatura Francesa na Universidade de Sorbonne e instrutor de ioga.

“Nosso objetivo é desmistificar e democratizar a meditação”, acrescenta Julio, cineasta da dupla e cofundador da Café Royal. Mas com um diferencial: “Queremos promover um programa de meditação e respiração em escolas da rede pública, tanto para alunos quanto para professores”. Mas eles querem mais. Estão organizando um programa de autoconhecimento para ser incrementado dentro de presídios humanizados.

“Estamos desenvolvendo uma parceria com a Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados)”, diz Daniel. “E dela nasceu um novo documentário, ainda inédito, gravado de dentro de uma das unidades da rede de presídios humanizados, que têm várias unidades espalhadas pelo Brasil”, adianta Julio. O trabalho está ainda em produção. l SOFIA PATSCH