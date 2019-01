Após resposta a ministra, Gisele posta ’10 year challenge’ sobre ecologia

Gisele Bündchen usou a publicação de seu “10 year challenge” para continuar respondendo, agora de forma indireta, às críticas da ministra Tereza Cristina de que ela nada entende de ecologia.

A top postou duas fotos – com 10 anos de diferença – do Projeto Água Limpa, que ela criou com sua família.

O projeto foi criado para melhorar a qualidade da água em Três de Maio, sua cidade natal, no Rio Grande do Sul.

“Dez anos depois, fico feliz em dizer que conseguimos! Plantamos mais de 40 mil árvores nas margens do rio (…), mas também foi criado um corredor ecológico que trouxe a vida selvagem de volta”, escreveu a modelo.

