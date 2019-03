Após liberação de vistos, Embratur espera dobrar o número de turistas até 2022

A liberação de vistos para turistas dos EUA, Austrália, Canadá e Japão mal saiu no Diário Oficial e a Embratur já faz suas contas. Sonha com um salto de 6,6 milhões para 12 milhões de visitantes no País e com R$ 1 bilhão a mais na economia até 2022.

A facilitação de visto tem representado, na média, um aumento de 25% no fluxo de turistas, segundo a Organização Mundial de Turismo.

Leia mais notas da coluna:

+ PSD altera normas para enfrentar proibição de coligações

+ Fundo de US$ 30 bi seia responsável por metade do movimen contra real