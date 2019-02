Depois que Ricardo Salles perguntou, no Roda Viva, “que diferença faz (minha opinião de) quem é Chico Mendes?”, sobre quem admitiu saber pouco, as buscas pelo nome do seringueiro no Google subiram quase… 10.000%.

