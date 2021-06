Após encontro com Biden, Putin se recusa a dormir na Suíça

Vladimir Putin se precaveu e procurou ontem evitar arestas antes de encontrar Joe Biden, em Genebra, sob um calor escaldante.

Começou… por não se atrasar. Conhecido por fazer seus interlocutores esperarem no mínimo duas horas, o presidente da República da Rússia foi extremamente pontual, segundo fonte credenciada da coluna.

E se a conversa, como Putin declarou, foi construtiva, principalmente no assunto cibersegurança, o russo fez questão de resguardar… a sua segurança física. Não almoçou em Genebra e se recusou a dormir na Suíça, enfrentando quatro horas de voo de Moscou até a cidade e mais outras quatro horas, na volta.

Vem aí

Elize Matsunaga gostou do trailer da série documental – que trata da sua vida e do assassinato do marido Marcos Matsunaga, executivo da Yoki – segundo informam seus advogados Luciano Santoro e Juliana Fincatti.

Ela chegou a participar de gravações durante saídas temporárias, e também deu entrevista na prisão.

Vem aí 2

Seus defensores entendem ser importante que ela conte sua versão. “Elize não é o monstro que tentaram criar”, ressaltam os criminalistas. Na série, produzida pela Boutique Filmes – estreia dia 8 na Netflix – há detalhes do caso que apenas os jurados do tribunal do júri tiveram acesso.

Expandindo

A MobTarget, de Bruno Setubal, passa a integrar, a partir de hoje, a DigitalReef – montada a partir da fusão de cinco empresas. Sede? Miami. Especializada em publicidade para dispositivos móveis, o grupo terá base de 300 milhões de usuários registrados com a fusão.

De peso

Itamar Vieira Junior, autor do sucesso Torto Arado, é uma das atrações do Festival Literário no Vale do Ribeira (FLI). Vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti, conversa com Marcelino Freire, dia 28. Com transmissão pelo canal Oficinas Culturais do Estado de São Paulo.

É pique

Distante de lives, FHC topou participar de uma no seu aniversário, dia 18, a convite do PSDB. As celebrações de seus 90 anos incluem ainda livro, sessão especial no Senado e concerto da OSESP.