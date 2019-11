Após críticas, Maia e Guedes voltam a falar das reformas

Após criticar duramente Paulo Guedes, recomendando ao ministro “pesquisar AI-5 no Google”, Rodrigo Maia disse à coluna que trocou mensagens de WhatsApp com o colega, anteontem. “Foi um momento falho dele. Todos nós erramos. Eu e o ministro vamos conversar na semana que vem sobre as reformas”, acrescentou.

Maia, que não larga o celular, soltou-o para palestrar nos 10 anos da BR Partners, anteontem, na Casa Fasano.

Câmara define Segunda

Instância até março

O presidente da Câmara foi muito aplaudido ao mencionar apoio à PEC que prevê prisão na 2.a instância. E avisou: vai atuar para que o novo texto seja aprovado “até março”.

Novo TRF para

Belo Horizonte

Já está no Congresso projeto redigido pelo próprio presidente do STJ, João Otávio de Noronha, para criar o sexto tribunal regional federal, em Belo Horizonte. Que vai herdar boa parte do trabalho do TRF-1, de Brasília, e será preenchido com a promoção de 18 juízes substitutos.

Noronha calcula que o TRF 6 estará implantado até julho.

Prefeitos de cidades pequenas

lutam contra a extinção

Os milhares de prefeitos que prometem lotar a frente do Senado, na terça-feira, levam como argumento contra a PEC 188 – que trata da extinção de municípios menores – amplo estudo da Confederação Nacional dos Municípios sobre a importância de ser pequeno. Segundo o CNM, 87% do País é ocupado por cidades até 50 mil habitantes.

Desse grupo, 22% – exatas 1.252 – têm menos de 5 mil moradores e 97% não arrecadam o limite mínimo de 10% de imposto sobre a receita.

Grafiteiros fazem

evento na Barra Funda

Grafiteiros têm encontro de peso, amanhã: o festival de arte urbana “São” São Paulo, que reunirá mais de 100 artistas junto aos muros da CPTM, na Barra Funda. Parte do projeto Cultura do Lixo, que recorre à arte para provocar novos comportamentos. Com homenagem ao grafiteiro Anderson Augusto, recém-falecido.

Feministas comemoram

veto ao veto de Bolsonaro

Um dos vetos de Bolsonaro derrubados no Congresso, foi comemorado pelas feministas. Volta a valer a lei aprovada que obriga profissionais da saúde a informar à polícia, no prazo limite de 24 horas, os maus tratos sofridos pelas vítimas.

Auto-retrato de Bandeira

entra em exposição do MAM

A pintura Auto-Portrait, autorretrato de Antonio Bandeira, exibida apenas em 1974 no Brasil, estará na exposição de mesmo nome sobre o artista, no MAM.

A mostra começa no dia 10, com curadoria de Regina Teixeira de Barros e Giancarlo Hannud.

Ícones da beleza dos anos 80

viram serie da Yahoo

Vem aí a websérie 50+, sobre ícones da beleza dos anos 80. Luiza Brunet, Cristiana Oliveira, Paula Burlamaqui e Zezé Motta estão entre as convidadas do Yahoo Brasil para discutir, na atração, o envelhecimento feminino.”Essa questão da idade hoje, mais livre, é o oposto de como fui educada”, diz Cristiana.