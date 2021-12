Com desfile de seu bloco cancelado, Daniela Mercury vai participar de evento fechado pré-carnaval

São Paulo não vai ficar sem Daniela Mercury em 2002. A cantora já anunciou que não sai com seu tradicional bloco Pipoca da Rainha pela avenida da Consolação no carnaval, mas vai fazer show no Arena Carnaval SP.

“Senti muito ao anunciar que não desfilaria nas ruas em 2022 e estava com uma expectativa grande para fazer um show em São Paulo. Fazer o Bloco Pipoca da Rainha numa festa com controle de vacinação devolveu minha alegria carnavalesca”, disse Daniela.

Ela encerra a primeira noite de shows do evento, no dia 15 de janeiro, e também participa de parte da apresentação dos Gilsons – grupo formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil.