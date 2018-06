Apoio a projeto que reduz número de congressistas surpreende deputado

Nilson Leitão, líder do PSDB na Câmara, ficou surpreso com a rapidez com que chegou ao mínimo de 172 assinaturas para o projeto que reduz o número de deputados e senadores no Congresso. Bastaram quatro sessões, em duas semanas. Agora ele quer “uma gordurinha a mais” nessa base para evitar problema com desistências.

O texto tucano reduz de 513 para 394 os deputados e de três para dois os senadores por Estado. E reduz a verba indenizatória dos estaduais.

Leia mais notas da coluna:

+ Relatório de engenheiros deve servir à defesa de Laurence Casagrande

+ Meirelles defende plano de segurança nas fronteiras em Rio Branco