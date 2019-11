Apoio à candidatura do PSB no Recife é dúvida para Lula

A ida de Lula ao Recife, domingo, para o Festival Lula Livre, evento antecipado pela coluna, é simbólica. O PT tinha acordado o apoio à candidatura de João Campos, deputado do PSB e herdeiro de Eduardo Campos, a prefeito. Entretanto, no sábado, em São Bernardo, o ex-presidente prometeu à deputada do PT Marília Arraes, prima de João… a mesma coisa.

Em tempo: expectativa sobre possível encontro de Lula com Renata Campos, na casa dela, no Recife.

Gato escaldado

À coluna, políticos que estiveram com Lula observaram que ele continua devedor de promessas. “Está eufórico e fará o que quiser, mas precisamos mostrar cenários”, disse uma fonte ligada ao petista.

Marcelo Freixo, do PSOL no Rio, e Manuela D ‘Ávila, do PCdoB em Porto Alegre, estão na mesma: só têm, até agora, apoio “de boca” do PT.

De grão em grão

Rodrigo Maia não assume oficialmente. Mas pelo que se apurou, vai incentivar a aprovação da PEC da prisão em segunda instância.

Evolução

Sérgio Sá Leitão conversa com deputados para elevar o orçamento da cultura em 2020. Em carta dos profissionais do audiovisual protocolada na Assembleia, setor queixou-se dos recursos para ano que vem. O secretário atesta que o Governo de SP já está investindo “valor recorde” de R$ 1,2 bilhão este ano, contra R$ 800 milhões do ano passado.

Pop

O MIS vai liberar à 0h de quarta-feira novo lote de ingressos de dezembro para a exposição Leonardo Da Vinci. Aberta há dez dias, já recebeu 33.840 pessoas.

Pop 2

Kobra, que pintou mural representando o Homem Vitruviano, de Da Vinci, acrescentará mais um grafite ao painel, finalizado fim de semana: o desenho de uma Monalisa grafiteira.

O artista voa quinta para Abu Dhabi, onde pinta mural com 2 mil metros de altura, representando a força de trabalho na construção da capital dos Emirados Árabes. Ele foi contratado pelo governo do país e passa 15 dias lá