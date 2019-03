Apesar de precisar até de seguranças para proteger sua casa no Morumbi, destruída pelo “tsunami” que atacou SP há 10 dias, Otávio Mesquita reestreou ontem, com tranquilidade, seu programa Operação Mesquita no SBT– que passa a ser diário.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘Mercado cultural tem de ser visto de modo mais profissional’, diz Carolina Ferraz

+ Números do feminicídio geram polêmica no Fundo Social SP