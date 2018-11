Avança, no Congresso, aperto geral em lojas que recusam cheques. Projeto já com aprovação do relator, Pedro Chaves, propõe que ele só possa ser recusado em duas situações. Quando o emitente tiver nome sujo no SPC ou quando o cheque for de terceiros, não do comprador. Não mais porque é de conta muito recente.

