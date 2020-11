Apenas 20% dos brasileiros se lembra em quem votou para vereador, diz pesquisa

Pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com o RenovaBR – escola de formação política – mostrou que apenas 20% da população brasileira… se lembra em quem votou para vereador. E apesar de a maioria considerar o cargo relevante, 35% não entende a função de um vereador e só 31% conhece algum dos vereadores do próprio município.

Para ajudar o cidadão a entender melhor e tomar decisões conscientes, o RenovaBR lança a websérie de humor Confirma!.

Disponíveis no YouTube, os quatro esquetes vão abordar as atribuições de prefeitos e vereadores, os impactos da política municipal no cotidiano e os perigos das fake news. “A renovação política não trata apenas de mudar os eleitos, mas também os eleitores. Por isso, além dos nossos cursos para quem quer ser candidato, decidimos criar esse projeto com humor, ampliando o alcance e ajudando a fixar o conteúdo”, explica Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR.

Com intuito de unir pessoas do mundo todo no ambiente virtual do lendário teatro e centro artístico LaMaMa, de NY, ingressos serão colocados a venda para apresentações da gala virtual da instituição, dia 7. Segundo Lenerson Polonini, da Companhia Nova de Teatro e embaixador do centro no Brasil, “ são quase seis décadas de existência, produzindo obras importantes encenadas por artistas transgressores”.