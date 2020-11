Apenas 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições 2020 são mulheres

Apesar da sensação de que as mulheres ganharam espaço no primeiro turno das eleições 2020, os números mostram que o salto foi pequeno.

O MDB elegeu 107 prefeitas no primeiro turno, o PSDB 53 e o PT, 23, por exemplo. Do total de prefeitos eleitos no Brasil apenas 12% são mulheres, contra 11,7% no pleito de 2016, segundo a plataforma 72horas.org.

Salto baixo 2

Drica Guzzi, do Movimento Vote Nelas, explica que a situação não foi muito diferente em relação às vereadoras eleitas: um aumento de somente 2,5% na comparação ao último pleito há quatro anos. “Neste compasso, levaremos duas décadas para equiparar mulheres e homens nas instâncias de poder.”

Salto no chão

Serão nove mil mulheres para mais de 48 mil cadeiras nas câmaras de vereadores de todo o País, a partir do ano que vem. “O caminho para diminuir essa desigualdade de representatividade passa pela distribuição dos recursos dos fundos eleitorais, é uma das causas urgentes neste processo”, conclui Drica.

Segundo turno

Elsinho Mouco, marqueteiro de Celso Russomanno, investiu no trocadilho para ironizar a afirmação de Boulos – na sabatina do Estadão, anteontem, de que a contratação de mais servidores públicos ajuda a diminuir o déficit da previdência municipal.

“Essa é a verdadeira receita de um Boulos de problemas”, afirmou.