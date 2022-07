Aos 51, Luciana Vendramini conta que ‘não tem medo da maturidade’

Com 51 anos de idade e 35 de carreira, Luciana Vendramini faz um balanço de sua trajetória. “A gente não tem ensaio para a vida. Dentro da minha ingenuidade, consegui realizar muitas coisas”, disse. A atriz anda mesmo cheia de planos. Depois de produzir 40 episódios de “Elas – Divas do Cinema”, ela já está mergulhada na pré-produção de “Elas 2” – que, desta vez, vai extrapolar o universo do cinema e tratar de mulheres poderosas de outras áreas.

Outro projeto é voltar logo aos palcos. Antes da pandemia, ensaiava uma tragédia grega, mas agora está apaixonada pelo Realismo Fantástico e pretende montar um espetáculo baseado em um texto de João Luiz Vieira, o “Meu Nome é Célia, Estou Morta”. Sobre ter 51 anos, ela parece ter deixado para trás o medo da maturidade. “Eu tive um grande impacto com 26 anos, eu me senti uma velha, tive uma crise existencial bem forte. Agora, percebi que no nosso século a velhice é generosa. Estou com a cabeça fresca, com vivacidade e vigor”.

A série ‘História Secreta do Pop Brasileiro’ vai se transformar em um show no Teatro FAAP

A série documental História Secreta do Pop Brasileiro, do jornalista André Barcinski (Amazon Prime) vai se transformar em um show musical. O espetáculo, chamado Sunday e a História Secreta do Pop, estreia nos dias 2 e 3 de setembro, no Teatro FAAP. No show, o grupo Sunday toca hits da série (dos anos 1970 e 1980) enquanto um imenso telão exibe imagens raras dos artistas homenageados. Toda a parte visual do espetáculo ficará a cargo da VJ Elka Andrello.

BLOCO DE NOTAS

SAÚDE. A Enfermagem do Einstein foi designada com o selo Magnet, considerado o maior reconhecimento pela excelência de práticas e estratégias de enfermagem e nos cuidados com a saúde. A organização é a primeira da América Latina a conquistar o conceito de hospital Magnet. Hoje, apenas 14 centros de saúde fora dos EUA têm essa designação.

CELEBRAÇÃO. O Museu da Língua Portuguesa terá entrada gratuita para todos os públicos no dia 31 de julho, domingo, quando celebrará um ano de sua reabertura. Desde a sua reinauguração, mais de 252 mil pessoas visitaram a instituição, localizada dentro do prédio da Estação da Luz.

AREIA FOFA. Pra aguentar um monólogo, só areia fofa mesmo. O treino físico de Alexandra Richter é na praia, pela manhã, exatamente no Posto 6, em Copacabana. No Rio, gravando sua participação na novela Além da Ilusão, como Julinha, a atriz se prepara para estrear em SP a comédia Uma Loira na Lua, dia 5 de agosto no Teatro Frei Caneca.