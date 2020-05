Aos 38 anos, Kaká estreia na área de gestão esportiva

Em plena crise do coronavírus, Kaká confirmou, esta semana, em live com Glenda Kozlowski, que virou… estagiário. Aos 38 anos, ele começa nova profissão na área de gestão esportiva. “Aquele menino que corria no gramado do Centro de Treinamento do São Paulo, desde os 12 anos, rodou o mundo, está agora de volta ao clube”, comemora a jornalista esportiva, ela mesma, campeã mundial de bodyboard.

“Kaká é craque e em tudo que faz, nos deixa uma lição: saber se reinventar é estar disposto a deixar o ego trancado no armário do vestiário”, comenta Glenda.