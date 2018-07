Anuar Tacach e Guilherme Berenguer lançam o Music in the Park, no Parque do Povo

Com o objetivo de democratizar o jazz, Anuar Tacach e Guilherme Berenguer lançam o projeto gratuito Music in the Park – com primeira edição hoje, no Parque do Povo. “Fiquei dois meses em NY, onde estudei bastante o segmento e visitei as principais casas e festivais de jazz”, relata Anuar, que trabalha com eventos há mais de 10 anos. “Queremos trazer o jazz para perto das pessoas em momentos de descontração e lazer.” A cena do jazz no Brasil, diz ele, “está um pouco apagada e por isso resolvemos inovar dando um tom mais ‘fun’ na linguagem dos eventos de música instrumental. E focando sua concepção mais “na família e em ambientes acolhedores e agradáveis”, complementa Berenguer. Querem fazer com que as pessoas esqueçam os problemas e curtam sua família numa trilha musical de altíssimo nível. “Vamos ser o Villa Mix do jazz”, brinca Tacach.