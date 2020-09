Antonia Morais – filha de Gloria Pires e Orlando Morais – lança hoje seu segundo álbum, Luzia. A pandemia fez com que a cantora tivesse mais tempo para olhar com cuidado todos os detalhes do disco. “Escolhi este nome por conta do fóssil que foi queimado no Museu Nacional. É uma homenagem ao primeiro fóssil feminino encontrado na América do Sul”.