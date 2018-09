Empresário e antiquário, Luiz Cláudio Bez, proprietário da Began Antiguidades – que existe desde 1908 –, estuda emprestar seu acervo ao Museu Nacional. A loja tem 20 mil peças.

Uma delas é um aparador do Brasil do século 19. Peça de mobiliário semelhante está Museu Histórico Nacional, também no Rio.

Leia mais notas da coluna:

