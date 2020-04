Anti-Corona 1

Há outras iniciativas em curso. Álcool em gel, que virou item de primeira hora, está sendo produzido pela Natura, Avon, Amend, São Martinho, Diageo, Ype, Pernod Ricard, Weg e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, beneficiando nove estados.

Anti-Corona 2

A Ambev tem seus caminhões para distribuir em SP, Rio e Brasília 500 mil unidades de 500 ml de álcool em gel que está produzindo.

Anti-Corona 3

A Marfrig comunicou a doação de R$ 7,5 milhões ao Ministério da Saúde para compra de 100 mil testes rápidos do vírus.

Anti-Corona 4

A Klabin, Suzano, Positivo, MagnaMed Tecnologia Médica e Flex se uniram para produção de 5 mil ventiladores pulmonares.

Anti-Corona 5

O Magazine Luiza doou respiradores e monitores cardíacos, além de cerca de 2 mil colchões e travesseiros ao Pará, que montou um abrigo no estádio do Mangueirão para abrigar moradores de rua.

Anti-Corona 6

Já as lojas Marisa doaram 15 mil camisetas brancas a médicos da rede pública de SP. A entrega foi feita por meio da secretaria do Estado. A proposta da rede é engajar o varejo de moda na campanha.

Anti-Corona 7

A Havaianas entrou na guerra contra as fake news. Vai doar equipamentos de som ao coletivo Papo Reto, do Complexo do Alemão. Eles produzirão conteúdo sobre a Covid-19.