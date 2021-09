Antes pautada por perfil técnico, Febraban atual tem divergências políticas entre integrantes

Até onde se sabe, a Febraban – tradicional entidade representante do sistema financeiro – sempre trabalhou no modelo bloco monolítico, visto que a pauta, em 99% das vezes, foi conduzida por questões técnicas.

Desta vez – quem acompanhou a confusão instalada publicamente durante toda semana passada, sabe – a federação entrou na política e se transformou em algo parecido com o… Congresso. Cada integrante da entidade, como é natural, pensa de um modo diferente sobre o assunto.

Será o tema um divisor de águas?

Fraude…

Novo golpe na praça. Sites falsos oferecem emissão de guias para pagamento de IPVA atrasados com desconto. Estelionatários estão usando boletos, também com desconto.

…com desconto

Diversas reclamações foram registradas na ouvidoria da Procuradoria Geral do Estado. O órgão explica que seu único site para parcelamento de débitos é o www.dividaativa.pge.sp.gov.br e informa que não liga para devedores oferecendo desconto em IPVA atrasado.

De folha em folha

A SOS Mata Atlântica abre suas portas para licenciamento de produtos de consumo. A decisão foi tomada a partir da percepção de que, com a pandemia, os consumidores passaram a valorizar ainda mais as marcas que trabalham com propósito e que prezam pela sustentabilidade.