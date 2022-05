Antenada na moda inverno, Isis Lyon também organiza doações para moradores de rua

Com a esperada chegada de uma intensa frente fria na cidade de São Paulo, a influenciadora de moda e beleza Ísis Lyon decidiu não perder tempo. Ela tem postado ensaios fotográficos em seu Instagram pessoal (@isislyon – mais de 1 milhão de seguidores) no maior clima “winter is coming”, com direito a montanhas de neve e roupas de marcas importantes como Prada e Dolce & Gabbana. Mas, para além do glamour, Ísis também está organizando doações de kits de inverno para moradores de rua.

As doações podem ser feitas pelo site da ONG GR Together – instituição em que Ísis é CEO (grtogether.com.br). Os kits serão entregues no próximo dia 15 de junho, em um evento na região central de SP. “Vamos começar um período de muito sofrimento para os que vivem na rua. Juntos podemos mudar essa triste realidade”, diz Ísis.

Moda, filhos e luto na conversa ‘afetuosa’ entre as escritoras Djamila Ribeiro e Chimamanda

O encontro entre Chimamanda Ngozie Adichie e Djamila Ribeiro pode ser definido como afetuoso. A escritora nigeriana esteve no Brasil para participar do “Ler – Festival do Leitor”, no Rio, e encontrou Djamila num restaurante em Ipanema. A conversa incluiu temas leves como a paixão das duas por moda e as práticas esportivas de suas filhas – Chimamanda quer que a filha aprenda a jogar tênis – até o luto vivido com a morte dos pais. “Ela perdeu os pais num curto espaço de tempo e eu também. Conversamos sobre essa elaboração do luto e sobre outros assuntos íntimos” diz Djamila.

Bloco de Notas

PONTE AÉREA. Duas empresas aéreas de médio porte preparam a oferta de transporte executivo em aeronaves turboélice na rota São Paulo – Rio. O valor das passagens deve ser até 60% maior que a tarifa da ponte aérea. Há vantagens: apresentação para embarque apenas 15 minutos antes da decolagem, 8 passageiros por voo, serviço de bordo e 55 minutos de rampa a rampa.

VAI MAGOAR. Com espaço para cerca de 200 convidados, muita gente deve ficar de fora do casamento de Lula e Janja. Só a bancada do PT em Brasília tem quase 60 parlamentares (número que dobraria com acompanhantes) e no lançamento da candidatura dia 7 foram mais de 500 convidados vips. Pelas contas de aliados, para que ninguém ficasse magoado, o casamento deveria ser cinco vezes maior.

Bruno Covas recebe homenagem na ONU

A secretária municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy, esteve ontem na Assembleia Geral da ONU por ocasião do I Fórum Internacional de Revisão da Migração a respeito da implementação do Pacto Global sobre o tema. Durante o fórum internacional, Bruno Covas foi homenageado – a data também marcou um ano do seu falecimento. Covas era atuante na pauta.

Lançamento tem fila ‘estrelada’ em SP

Fila gigante no lançamento de Reconstrução – o Brasil nos anos 20, livro organizado por Felipe Salto, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Laura Karpuska, economista, e João Villaverde, jornalista, na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis. Passaram pela sessão de autógrafo: o governador Rodrigo Garcia, o casal Lucília Diniz e Luiz Carlos Trabuco, Maílson da Nóbrega, Andréa Calabi…