Ano novo, vida nova

O quase balzaquiano Bistrô Charlô vai ganhar uma repaginada logo após seu aniversário. Um novo terraço e um jardim interno estão entre as novidades; “Achei que estava na hora de dar uma rejuvenescida. As pessoas estão procurando muito isso em São Paulo, mais contato com o verde e a experiência de viver a rua”, explica Charlô Whately.

Programada para durar 15 dias, a reforma feita pela arquiteta Laura Medeiros deve começar na segunda semana de junho. Além das mudanças na estrutura, o restaurante começa a servir café da manhã e brunch no novo terraço, além de lançar um happy hour. “É bom ter esse espaço aberto, podemos, eventualmente, até colocar uma grelha”.