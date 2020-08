‘Aniversário Solidário’ do La Casserole já alimentou 4,5 mil pessoas na pandemia

Para Leo Henry, do La Casserole – um dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo –, o isolamento provocado pela covid-19 também trouxe aprendizados, como o realização do projeto Aniversário Solidário, comemorando 66 anos da casa. “A ideia surgiu ao vermos nossos cozinheiros qualificados, mas sem trabalho; nossa cozinha estruturada, mas ociosa; produtores com oferta, mas sem demanda; e, o mais grave, pessoas com fome, mas sem comida”, explica. A ação beneficente durante a pandemia já alimentou 4,5 mil pessoas.