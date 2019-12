Aniversário de SP terá Kanye West na Paulista

…

Kanye West vai trazer seu opera show para São Paulo no dia do aniversário da cidade. “Conseguimos convencê-lo da importância de uma apresentação sua no Brasil”, conta Bia Doria. A ideia é que a apresentação seja na Avenida Paulista –na comemoração a ser montada pelo governo de SP.

O evento “é um presente de Kayne e de Alex Allard à cidade”, disse a primeira-dama paulista à coluna. O grupo Allard é responsável pelo empreendimento Cidade Matarazzo.

Huck vai a ‘jantar político’

do Agora! para 50 pessoas

Luciano Huck participa hoje, na Casa Jereissati, nos Jardins, de jantar para 50 pessoas do movimento Agora!, que faz balanço do ano. Fundado por Leandro Ramalho, Patrícia Ellen e Melina Risso, com a bandeira da renovação política, o Agora! elegeu saúde e GovTech como temas prioritários para 2020 e se prepara para elaborar uma agenda mínima.

Huck entrou para o grupo, do qual é doador, em 2017. Cofundadora, Ilona Szabó está em Nova York.

Para Holiday, Bolsonaro exagerou

ao chamar Paulo Freire de ‘energúmeno’

Fernando Holiday acha que Bolsonaro “exagerou” ao chamar Paulo Freire de “energúmeno”, provocando muitas reações indignadas.

O vereador do DEM – que tentou fazer do ex-ministro Paulo Renato Souza o patrono da educação em São Paulo, no lugar de Freire – diz que não desistirá do projeto, vetado na semana passada pela Câmara Municipal.

Holyday 2

Holiday, que estuda História no Mackenzie, admite que Paulo Freire “é mais um mito de esquerda”. Mas reconhece que seu método educacional “é discutido no mundo inteiro, inclusive nos países do ranking do Pisa”.

Velinhas para Doria

Com jantar para cerca de 40 pessoas no domingo, na casa do irmão Raul, João Doria festejou seus 62 anos em low profile. Mas ganhou também outra minicomemoração – fechada – ontem, na inauguração do aeroporto Catarina, em São Roque.