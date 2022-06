Aniversário de Elza Soares marca lançamento de DVD com seu último show

Elza Soares completaria 92 anos no próximo dia 23. Não à toa, a data também vai marcar o lançamento do seu último registro audiovisual – gravado nos dias 17 e 18 de janeiro no Theatro Municipal de SP (ela faleceu dois dias depois das filmagens).

O DVD “Elza ao Vivo no Municipal” (Deck/Natura Musical) passeia pelos clássicos da cantora e conta com depoimentos de figuras como Caetano Veloso e Chico Buarque. No palco que sempre sonhou ocupar, Elza surge vestida de rainha – com um turbante representando uma coroa. O amigo e empresário, Pedro Loureiro, conta como ela gostaria de comemorar o aniversário. “Na nossa intimidade, teria um bolinho de massa branca com recheio de nozes que ela adorava. E uma vela branca, simples, para acender a vida”.