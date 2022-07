Anitta lança ‘perfume íntimo’ em parceria com farmacêutica

Não passa um ‘santo dia’ sem que alguma novidade sobre Anitta vire notícia. Ela, que mal saiu do hospital e já emendou uma indicação ao VMA, se prepara para lançar um perfume íntimo com a sua marca: o Puzzy. Anitta nunca escondeu que usava uma colônia caseira, produzida pela amiga Marcela Malísia.

“Sempre quis fazer isso chegar ao mundo”, disse. Em parceria com a farmacêutica Cimed, o spray chega em três fragrâncias: marshmallow, chocolate e morango. “Quem usa na área íntima estará sempre cheirosa ou cheiroso. Precisava dividir esse meu segredinho”, completou. A embalagem de Puzzy esconde um mistério: o QR Code com a imagem de uma tatuagem nunca antes revelada pela cantora.

BLOCO DE NOTAS

MUROS. Um grupo apartidário apresenta na segunda-feira o documento Derrubando Muros. O evento terá como debatedores o economista Armínio Fraga e os jornalistas Fernando Gabeira e Pedro Dória, além da mediação do sociólogo José Cesar “Zeca” Martins.

REALITY. A educadora culinária Rosa Moraes estreia no dia 10 de agosto na Netflix como jurada do programa The Iron Chef, ao lado do estrelado chef Laurent Suaudeau.

DESIGN. Na segunda, Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer, participa da Club&Casa Design, em Goiás.

RESSACA. Prata na Olimpíada de Londres, em 2012, Thiago Pereira – campeão nos 200 metros medley da natação – é sócio de uma marca de suplementos que acaba de lançar uma pílula contra a ressaca.

ARTE. A artista paulistana Elisa Stecca lança no próximo dia 6 de agosto o seu terceiro livro, batizado de Improvável – acompanhado de uma exposição na biblioteca Mário de Andrade, no centro de SP. Artista multifacetada, Elisa tira inspiração de suportes variados como pedras, aquarelas, gravuras, esculturas e joias. A exposição ficará na biblioteca até o dia 7 de setembro, com entrada gratuita.

INFLUÊNCIA. A influenciadora e empresária Bianca Andrade será uma das palestrantes do evento Consig Summit 2022, que ocorre nos dias 8 e 9 de setembro no Expo Center Norte. Ela contará como conseguiu transformar sua influência na internet em um negócio rentável.