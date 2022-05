Anitta investe em startup de carne à base de planta

Consolidada como uma das principais estrelas da música brasileira e com uma carreira internacional em ascensão, Anitta ainda encontra energia para se engajar em discussões com o presidente ou defender a universidade pública e gratuita nas redes sociais. Agora, a cantora decidiu ampliar um pouco mais seus horizontes.

A artista será anunciada hoje como investidora da Fazenda Futuro, primeira foodtech da América Latina voltada à produção de carne à base de plantas. Os valores investidos não foram divulgados, mas sabe-se que a startup de comida está avaliada em R$ 2,2 bilhões. “Fui vegana durante um ano. Mas com a correria do meu trabalho, não consegui manter. Depois disso, porém, diminuí drasticamente meu consumo de produtos de origem animal”, disse. “Tenho a oportunidade de ter um chef de cozinha comigo, que cria receitas e fecha meu cardápio diariamente”, completou.

Unesp irá laurear o escritor Mia Couto

Mia Couto está de malas prontas para vir a São Paulo. O escritor vai receber o título de Doutor Honoris Causa da Unesp no dia 7 de julho. Entre os motivos da universidade para laurear o moçambicano estão, além de sua contribuição para a literatura de língua portuguesa, seus estudos como biólogo e seu papel em programas ecológicos. A Unesp já concedeu o título a 18 personalidades que se distinguiram em suas áreas.

Collab entre marca de velas e fotógrafo tem parte da renda revertida para causa ambiental

A Fiamma, marca de velas personalizadas, concebida pelas irmãs Flávia e Roberta Jafet Carneiro – e, mais tarde, com Ciça Camargo entrando na sociedade –, lança uma collab com o fotógrafo Christian Dalgas. O artista traz imagens das florestas, da fauna e aves para o universo das velas especiais.

O lançamento acontece dia 1º de junho. Parte das vendas será revertida para a Associação de Preservação da Vida Selvagem fundada pelo ecologista Johan Dalgas Frisch. As vendas serão realizadas por meio do site, mídias sociais e no próprio atelier da marca, no Jardim Paulistano, em São Paulo.

Bloco de Notas

INDEPENDENTES. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos está analisando a transgressão do Brasil ao Pacto de San José em relação às candidaturas independentes, que poderiam minimizar os efeitos das polarizações políticas. Eduardo Leite e Moro poderiam ser candidatos a presidente, por exemplo, independentemente de partidos. No âmbito nacional há um recurso extraordinário cujo relator é o Ministro Barroso.

VIRADA PRETA. A primeira edição da Virada Preta acontece sábado e domingo na Casa PretaHub, na Bela Vista. Com temática afro, o evento ocorrerá no mesmo final de semana da Virada Cultural, promovida pela Prefeitura de São Paulo, que volta a ser presencial após dois anos de pandemia.