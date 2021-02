Ângela Figueiredo estreia peça online sobre ditadura ao lado do marido Branco Mello e filhos

A atriz Ângela Figueiredo estreia, dia 13, as apresentações online do espetáculo 1975 – de autoria da uruguaia Sandra Massera. A peça fala sobre Teresa, cujo irmão desapareceu durante a ditadura militar no país vizinho. Ângela também assina a direção e conta com equipe ‘familiar’. Na ficha técnica, estão o marido, Branco Mello e os filhos Bento e Joaquim Mello, este último responsável pelas redes sociais do projeto.