Dividida entre a gravação de seu novo disco e o lançamento, ainda este ano, de um museu virtual sobre a obra e memória de seu pai, Itamar Assumpção, Anelis Assumpção participa, no dia 13, de live ao lado de Cátia de França. A ação, que faz parte do projeto Afetos – realizado no Instagram da Casa Natura -, tem como objetivo promover diálogo sobre a luta e situação de mulheres negras.