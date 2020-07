Andréa Pereira da Veiga começa projeto piloto de delivery

Andréa Pereira da Veiga – grande colecionadora de arte por meio de parceria com o marido banqueiro José Olympio – estava para se formar em curso da Le Cordon Bleu, em SP, quando começou a quarentena e as aulas passaram a ser virtuais. Ela, então, adaptou seus planos, abriu um canal gastronômico no Instagram (@chezmoi_byap) e resolveu cozinhar pratos semanais, que vão desde a elaborada cozinha francesa ao picadinho brasileiro. “Comecei em casa na forma de projeto piloto e agora estamos no delivery. O tal ócio criativo faz a gente se movimentar e investir nas nossas aptidões”, conta Andréa.