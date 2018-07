Andrea Menezes – que fez carreira no setor bancário – foi escolhida para ser a vice na chapa do pré-candidato ao governo de SP Rogério Chequer, do Novo.

Diogo da Luz é o candidato a senador por São Paulo no Partido Novo. Empresário rural e piloto de avião, ele entra na vaga que era de Christian Lohbauer, convocado para vice na chapa presidencial de João Amoêdo.