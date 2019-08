André Skaf investe em comida ecológica para gatos

André Skaf acaba de abraçar mais um ramo industrial – além da produção de energia solar renovável, de minério e… indústria cinematográfica. Por meio de investimento inicial de R$ 20 milhões e uma segunda aposta no mundo da sustentabilidade, o empresário vai fabricar produtos da linha Eco Cane Cat Litter. Ele começa com a venda de granulado higiênico e deve chegar, em breve, à ração ecológica para gatos. O primeiro produto é o granulado – a famosa cama de gato, feita de bagaço de cana e resíduo de mandioca. “O mercado no Brasil tem muito potencial, está ficando parecido com o de países desenvolvidos. Lá fora, o pet é tratado como um filho”, justifica.