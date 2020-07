André Brandão, do HSBC, é o mais cotado para assumir Banco do Brasil

Subiram para 98% as chances de André Brandão, do HSBC no Brasil, assumir o cargo de presidente do BB. Ele só precisa se desincompatibilizar do atual cargo.

O que dizem é que Bolsonaro gostou do nome.

O nome de Brandão surge após o pedido de demissão de Rubens Novaes. O economista ocupava o posto desde o início do governo, em janeiro de 2019.

O possível substituto está no HSBC do Brasil desde 2003. Entrou como diretor e assumiu a presidência em 2012. Também passou 11 anos no Citibank.