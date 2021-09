Anderson Baumgartner, da Way Model, busca novos talentos através das redes

Responsável pela carreira de Sasha Meneghel, Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira, entre outros, Anderson Baumgartner, da Way Model, busca novos talentos. “Com a necessidade de distanciamento social, estamos lançando o The Model Way 2021, onde os candidatos poderão ser avaliados sem sair de casa”, explica o empresário. “Há muito tempo eu tinha esse sonho e as redes sociais possibilitaram isso. Foi como se estivéssemos pressentindo esse momento de isolamento”.