Ana Raia lança um manual da vida com Maria Helena Pessôa de Queiroz

Ana Raia se juntou a Maria Helena Pessôa de Queiroz, do MH Studio, para criar um manual de vida. “A ideia é que cada pessoa escreva e viva a própria história de evolução pessoal. Damos os ingredientes e cada um cria a sua receita de felicidade e sucesso”, explica Ana. O lançamento de A Descoberta – volume um da trilogia Coleção Travessia, acontece terça-feira, com hora marcada, no Manioca do Iguatemi.