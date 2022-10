Ana Paula Padrão questiona etarismo em novo MasterChef com participantes idosos

Prestes a completar 57 anos, a apresentadora do MasterChef, Ana Paula Padrão, afirma que ser linda e jovem é algo valorizado de uma forma exagerada nos dias de hoje – e que envelhecer em um sociedade assim impõe uma série de dificuldades. Agora, Ana Paula terá um ‘prato cheio’ para levantar essa discussão e combater o chamado etarismo. A partir do dia 15 de novembro, entra no ar o MasterChef+, com vinte cozinheiros amadores, na Band TV, às terças-feiras, às 22h45. Todos os participantes têm entre 60 e 80 anos.

Durante as gravações, ela conta que se surpreendeu com a disposição dos concorrentes: “Tem gente de 80 anos que abaixa e levanta para pegar uma faca que caiu com muito mais habilidade do que eu. É muito impressionante como eles estão bem. A idade não é um atestado de problema de saúde física”.

À frente do programa de entretenimento há nove anos, ela reparou que diferentemente dos jovens ou cozinheiros profissionais que disputaram outras edições, que concorreram para mudar de vida, os participantes de mais de 60 anos estão ali exclusivamente para se divertirem.

“Eles são solidários e generosos, perdem tempo de prova ajudando a pessoa que está do lado, é um comportamento muito diferente.” E completa: “Os valores já estão muito consolidados, eles sabem o que é importante”. Por outro lado, certas dificuldades despontaram. Uma delas é deixar de lado hábitos enraizados. “O repertório é longo, de muitos anos. Tem gente que chega lá e fez comida italiana a vida inteira porque possui ascendência italiana, outros vão com o repertório mais caipira do interior do Brasil e, em pouco tempo de gravação, aprender coisas novas é mais difícil para eles.”

Para Ana Paula existe uma exclusão profissional contra os mais velhos. “Há nas empresas regras de aposentadoria compulsória a partir dos 60, 65 anos, sendo um momento em que ainda se está superprodutivo. Eu vou fazer 57 este ano, não consigo me imaginar parando compulsoriamente daqui a três anos porque uma empresa acha que estou velha para trabalhar”.

Estrelas mundiais, chefs voltam ao Brasil

O destaque desta edição do Mesa São Paulo é a presença dos chefs brasileiros que ganharam o mundo e fincaram raízes em outros países: Marcelo Ballardin (do restaurante Oak, em Gent, na Bélgica), Ivan Brehm (do Nouri, em Cingapura), Alessandra Montagne (do Tempero, em Paris) e Rafael Cagali(Da Terra, em Londres). Aliás, Cagali (foto) tem duas estrelas Michelin. O evento gastronômico será nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Memorial da América Latina.

BLOCO DE NOTAS

TENSÃO ELEITORAL. As eleições têm aumentado a tensão geral das pessoas, afetando a saúde mental de muita gente. De acordo com o Portal Meu Retiro, a demanda por tratamentos aumentou. Segundo Fernando Schiavon, líder de produto e tecnologia do portal, em setembro houve um aumento de 23% nas buscas dentro da plataforma em relação ao mês anterior.

PACIENTES. A ONG UNACCAM (União e Apoio ao Combate ao Câncer de Mama) em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) realizam hoje uma roda de conversa sobre Reconstrução Mamária e os direitos das pacientes, no Coletivo Pink, das 10h às 12h, no Largo da Batata.

PASSEIO NO MUSEU. O Museu do Ipiranga recebe na sexta-feira representantes do corpo consular de SP para uma visita guiada. O tour mostrará as novidades implantadas com a reinauguração, após nove anos do museu fechado. A comitiva é composta por representantes de países: Angola, Canadá, Colômbia, Equador, Lituânia, Luxemburgo, Moldávia, Mianmar, San Marino, São Cristóvão e Neves, Suécia e Suíça.