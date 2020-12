Ana Lucia Torre está ansiosa para atuar na nova novela das sete da Globo

Veterana do teatro e televisão, Ana Lucia Torre trabalhou por quatro anos e meio sem folga, entre peças e novelas. Para ela, que foi convidada para fazer a nova trama das sete da Globo, o período em casa foi bom, mas a atriz já está “roendo as unhas de ansiedade” para voltar à ativa. “Vai começar no ano que vem e já tive reunião com diretores, produtores de elenco. Estou feliz por uma perspectiva de trabalho bem interessante e segura, porque eu sei de todos os protocolos de segurança”, explica. Ana volta a trabalhar com Mateus Solano, que interpreta seu filho. “Ele é uma pessoa que eu respeito muito, como ser humano, cidadão e como ator”, derrete-se.